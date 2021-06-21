ولاية هندية تسجل 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا

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وكالات – سجلت ولاية ماهاراشترا الهندية، الأحد، 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم “دلتا بلس”، لم يعرفها العالم من قبل.
وقال رئيس مكتب التعليم الطبي والبحوث في الهند، ت. لهان: “عثرنا على سلالة (دلتا بلس) في ولايات نافي مومبي وبالغار وراتناغيري”.
وأضاف: “أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر النتائج”.
وأعلنت السلطات الصحية في الهند، في وقت سابق، عن تسجيل 58419 حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد لما يقارب الـ30 مليون إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 1113 حالة وفاة ليتجاوز إجمالي الوفيات 388 ألف حالة.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.
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