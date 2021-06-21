الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا

سي إن بي سي _ أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85% في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65%.

وكانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل 2020.

وحينها تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.