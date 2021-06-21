مال وأعمال

الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا

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سي إن بي سي _ أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85% في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65%.

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وكانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل 2020.

وحينها تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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