مبادلة الإماراتية تعتزم طرح ما يصل إلى 40% من الياه سات

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_ قالت شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي مبادلة يوم الاثنين إنها ستطرح ما بين 30 بالمئة و40 بالمئة من شركتها للاتصالات الفضائية الياه سات في طرح عام أولي، ومن المرجح إدراج الشركة في الربع الثالث من العام.
هذا هو أول إدراج لشركة في بورصة أبوظبي منذ الطرح العام الأولي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في 2017.
وقال البيان إنه جرى تعيين بنك أبوظبي الأول وميريل لينش إنترناشونال ومورجان ستانلي آند كو منسقين عالميين مشتركين، وبنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس وإتش.إس.بي.سي مديرين مشتركين للدفاتر.
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