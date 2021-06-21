راية القابضة توافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.045 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية في جلستها المنعقدة أمس الأحد، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.045 جنيه للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن العمومية قررت توزيع أرباح المساهمين من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

جدير بالذكر أن شركة راية القابضة حققت صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 35.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 68.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.03 مليار جنيه، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.