- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية في جلستها المنعقدة أمس الأحد، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.045 جنيه للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن العمومية قررت توزيع أرباح المساهمين من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
جدير بالذكر أن شركة راية القابضة حققت صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 35.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 68.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.03 مليار جنيه، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راية القابضة توافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.045 جنيه للسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.