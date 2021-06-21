جولدن بيراميدز بلازا تحقق 2.9 مليون دولار أرباح مستقلة العام الماضي

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المستقلة لشركة جولدن بيراميدز بلازا خلال العام الماضي إلى 2.913 مليون دولار مقابل 32.662 مليون دولار بعام 2019.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الإثنين، إلى 73.490 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 109.276 مليون دولار بالعام المناظر 2019.

وتراجعت تكاليف التشغيل للحصول على الإيراد إلى 31.112 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 31.495 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2019.

وحققت الشركة مجمل ربح بقيمة 42.378 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 77.781 مليون دولار بالعام المقارن 2019.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح 0.005 دولار مقابل 0.056 دولار بالعام المقارن 2019.