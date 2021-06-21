- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً لاستعراض الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وكذلك توفير مقار للشهر العقاري في المدن الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لجميع الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة محاكم ومنشآت القضائية بالمدن الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.