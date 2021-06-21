وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة محاكم ومنشآت القضائية بالمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً لاستعراض الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وكذلك توفير مقار للشهر العقاري في المدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لجميع الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.