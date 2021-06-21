تابعة لأرامكو السعودية تتم الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة

دوت الخليج – أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات “ساتورب”، مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، عن إتمام الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها المجدول كل 6 أشهر.

وقالت “ساتورب”، في بيان لها اليوم الاثنين، على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، إنها وزعت 176.99 مليون ريال (تمثل 4.72% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

وأضافت الشركة، أن القيمة الإسمية للصك الواحد تصبح تبعا لذلك 55.26 ألف ريال، كما تصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.07 مليار ريال.