مال وأعمال

تابعة لأرامكو السعودية تتم الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة

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دوت الخليج – أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات “ساتورب”، مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، عن إتمام الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها المجدول كل 6 أشهر.

وقالت “ساتورب”، في بيان لها اليوم الاثنين، على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، إنها وزعت 176.99 مليون ريال (تمثل 4.72% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

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وأضافت الشركة، أن القيمة الإسمية للصك الواحد تصبح تبعا لذلك 55.26 ألف ريال، كما تصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.07 مليار ريال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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