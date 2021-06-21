وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، والخطة الموضوعة والإطار الزمني لأعمال الإحلال والتجديد، بما يحقق استدامة خدمة مياه الشرب للمواطنين، أثناء تنفيذ الأعمال.

وحضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وعدد من الاستشاريين المختصين.

وأوضح الجزار أن قطاع المرافق بوزارة الإسكان، يعمل على توفير خدمات مياه الشرب ومعالجة الصرف وذلك بأعلى المعايير العالمية المُتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه وبالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكات القائمة، بما يحقق تكامل المنظومة وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل شكل ممكن.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة ومنها تطوير ميدان التحرير وتطوير منطقة عين الصيرة وتطوير منطقة سور مجرى العيون وغيرها من المشروعات، وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.