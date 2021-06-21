- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، والخطة الموضوعة والإطار الزمني لأعمال الإحلال والتجديد، بما يحقق استدامة خدمة مياه الشرب للمواطنين، أثناء تنفيذ الأعمال.
وحضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وعدد من الاستشاريين المختصين.
وأوضح الجزار أن قطاع المرافق بوزارة الإسكان، يعمل على توفير خدمات مياه الشرب ومعالجة الصرف وذلك بأعلى المعايير العالمية المُتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه وبالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكات القائمة، بما يحقق تكامل المنظومة وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل شكل ممكن.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة ومنها تطوير ميدان التحرير وتطوير منطقة عين الصيرة وتطوير منطقة سور مجرى العيون وغيرها من المشروعات، وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.