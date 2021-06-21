أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة: فتح سوق الصفقات الخاصة للمتضررين من الشطب الاختياري 24 يونيو

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي عروض البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري للقيد والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء.

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في 27 إبريل الماضي، الموافقة على شطب قيد أسهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية شطبا اختياريا من البورصة المصرية وشراء الشركة لأسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب، وفقا للمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها.

وفي نهاية مارس الماضي أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من محمد أحمد شلبي وعمرو إبراهيم أبوالعيون وآخرين (أفراد)، على أسهم رأسمال الشركة حتى عدد 5.08 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 76.1 % والمكملة لنسبة 100 % من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، بسعر نقدي يبلغ 28.5 جنيه للسهم

وحددت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، المدة الزمنية لفتح سوق العمليات الخاصة خلال الفترة من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 يونيو الجاري إلى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 8 يوليو وذلك بسعر 28.5 جنيه للسهم الواحد، وهو ذات عرض الشراء.

وأكدت على التزامها بشراء كافة الأسهم التي تعرض عليها أثناء تلك الفترة من خلال سوق العمليات الخاصة.

وذكرت أن شركة السمسرة التي سوف تمثل الشركة في عملية شراء هي النعيم للوساطة في الأوراق المالية.