البورصة تقفز 1.46% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.46%، ليتداول عند مستوى 9940 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.82%، ليتداول عند مستوى 49.42 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.53% و 1.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 82.087 مليون جنيه على 125 شركة من خلال 3.217 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 65.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 4.796 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 5.746 مليون جنيه، مقابل 949.801 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.067 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.260 مليون جنيه، مقابل 192.678 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.729 مليون جنيه، منها 1.291 مليون جنيه للمؤسسات، و437.665 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % تنمية للاستثمار العقاري 3.56 3.91 9.83 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 32.8 36 9.76 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 14.43 15.5 7.42 سبيد ميديكال 2.22 2.38 7.21 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 13.75 13.58 5.6

الأسهم الأكثر انخفاضا