مال وأعمال

كابلات الكويتية تعتزم الاستحواذ على شركة لتنظيف المباني في صفقة قيمتها 15 مليون دولار

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دوت الخليج – أفصحت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء 99% من حصص شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال تنظيف المباني والمدن، ولديها عقود قائمة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن إحدى شركاتها التابعة ستحتفظ بنسبة 1% من الحصص المتبقية في الشركة المُشار إليها.

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وقدرت “كابلات” قيمة الصفقة في حال إتمامها بنحو 4.6 ملايين دينار “تعادل نحو 15.3 مليون دولار”.

وتوقعت “كابلات” إنجاز كافة إجراءات نقل الحصص وإتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2021، مع مراعاة إجراءات وزارتي التجارة والعدل.

كانت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد زادت بنحو 165% خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلة 1.281 مليون دينار، من 483 ألف دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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