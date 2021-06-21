أرابتك القابضة تبدأ إجراءات الإفلاس بقرار من محكمة دبي

دوت الخليج – أفصحت شركة أرابتك القابضة، عن صدور قرار محكمة دبي يوم 16 يونيو 2021 بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس رقم 4 لسنة 2021 بتاريخ 7 يناير من قبل شركة أرابتك القابضة، بالإضافة إلى الشركات التابعة.

وذكرت أرابتك القابضة، في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن محكمة دبي قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة من الشركات التابعة بشكل مستقل.

وكلفت محكمة دبي كل أمين إجراءات بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها، فضلا عن إيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الإفلاس وذلك خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين، بحسب البيان.

كما كلفت المحكمة أيضا كل أمين إجراءات بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة متضمنا حصر لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، بالإضافة إلى حصر لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، فضلا عن رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها، على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

وأوقف محكمة دبي جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس.

وأشارت أرابتك القابضة، إلى أن محكمة دبي قد حددت جلسة 26 يوليو المقبللمتابعة الإجراءات وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

وأضافت أنها ستقوم بإرسال تقرير دوري حسب تطورات عمل الأمناء لإطلاع المساهمين على المستجدات.

كانت شركة أرابتك القابضة الإماراتية، قد أعلنت في يناير 2021، عن اجتماع مجلس إدارتها لمتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس، وتصويت الجمعية العمومية برفض مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.