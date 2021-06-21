: بيت التمويل الكويتي يعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية إضافية من المستوى الأول

– عين بيت التمويل الكويتي ، بيتك كابيتال وستاندرد تشارترد منسقين عالميين لإصدار مزمع لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل خمسة أعوام ونصف العام.

وذكرت الوكالة أن بنك بوبيان وبنك دبي الإسلامي وبنك دخان وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وميزوهو سكيوريتيز سيرتبون مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من اليوم، حسبما أظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتبع ذلك إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول، وفقا لأوضاع السوق.

وأوضحت أن السندات الإضافية من المستوى الأول من أكثر أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة، وهي دائمة بطبيعتها، لكن يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد فترة محددة.

وحصل بيت التمويل الكويتي “بيتك” على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، في وقت سابق.

وقال “بيتك” مؤخراً، إن الإصدار سيستخدم لدعم قاعدة رأس المال ضمن الشريحة الأولى، وفق متطلبات بازل 3.

كان معدل كفاية رأسمال “بيتك” قد تراجع من 17.5% بنهاية عام 2020 ، إلى 17% بنهاية مارس الماضي.