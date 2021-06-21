التجاري وفا بنك يصدر أول تقرير استدامة له وفقا للمعايير الدولية GRI

أصدر التجاري وفا بنك إيجيبت، تقرير الاستدامة الأول لعامي 2019 و2020 وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير Global Reporting Standards (GRI)، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وإيمانًا بالدور الذي تلعبه البنوك في تمويل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 واقتضاءً باستراتيجية الاستدامة لدى مجموعة التجاري وفا بنك.

وأوضح البنك في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن التقرير يعرض جهودة في مجال الاستدامة ودعم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي له ومساهمته في التنمية المستدامة في مصر.

وقال هشام السفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت ” فخورون بإصدار أول تقرير استدامة ونسعى جاهدين لتحقيق النمو المستدام من خلال استراتيجية طموحة لتقديم المنتجات والخدمات التي تمكنت من المساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وسنظل في التجاري وفا بنك إيجيبت داعمين أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية”.

وتم منح مجموعة من الموظفين دورة تدريبية حول المعايير المعتمدة من المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومنحهم شهادة معتمدة من قبل شركة دي كاربون، والتي تزودهم بالمعرفة بمعايير GRI وإعداد التقارير بالإضافة إلى رفع الوعي عن قضايا الاستدامة العالمية والإقليمية والوطنية التي بدورها تمكنهم من تعزيز ثقافة الاستدامة داخل البنك.

تأتي هذه الخطوة من أجل التأكد من استمرارية هذا التقرير ولضمان رفع وعي العاملين بالبنك بالإدارات المختلفة حول أهمية تقرير الاستدامة.

يذكر أن البنك قام بالتعاون مع شركة دي كاربون للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، والتي قامت بتقديم الدعم الفني في إعداد هذا التقرير والتأكد من توافقه مع المعايير الدولية للقطاع المالي والمصرفي.