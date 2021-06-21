الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 1.050 مليار جنيه إلى 1.260 مليار جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن الزيادة البالغ قيمتها 210 مليون جنيه موزعة على 525 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت أن الزيادة تمول من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وذكرت الهيئة أن القرار جاء وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في 5 مايو الماضي قد وافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 210 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة في إفصاحها المرفق ببيان الرقابة المالية مبررات وأسباب التعديل، إلى دعم المركز المالي للشركة وذلك من خلال إجراء توزيعات أسهم مجانية تخصص بالكامل لزيادة رأس مال الشركة.