ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت والعام يتمسك بقمته أعلى 6400 نقطة

فهد حسين – أغلقت بورصة الكويت، جلسة اليوم الأثنين، على ارتفاع شبه جماعي لمؤشراتها ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.16% محافظا على أعلى مستوى له خلال 3 سنوات عند 6418.85 نقطة.

وارتفعت مؤشرات السوق الأول بنسبة 0.11% والسوقين الرئيسي بنسبة 0.3%، فيما خالف ”الرئيسي50″ موجة الارتفاعات متراجعا 0.11%.

وانحسرت السيولة المتداولة عند 65.88 مليون دينار من 70.12 مليون دينار في جلسة أمس الأحد، كما تقلص حجم التداولات إلى 360.39 مليون سهم من 395.5 مليون سهما بختام الجلسة الماضية.

وسيطر الأداء الإيجابي على 6 قطاعات بقيادة التأمين والرعاية الصحية بارتفاعهما 1.78% و1.47% على الترتيب، فيما تراجعت 6 أخرين تصدرهم الطاقة متراجعا 0.98%، وسط استقرار مؤشر التكنولوجيا عند مستوياته المسجلة أمس الأحد.

وتصدر سهم “التقدم” قائمة الرابحين الـ50 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 7.52%، فيما جاء سهم “شارقة 1” على رأس الخاسرين الـ74 متراجعا 9.23%.

وكان سهم “وطنية” الذي هبط 0.48% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 39.26 مليون سهما عبر 536 صفقة بسيولة قدرها 8.2 مليون دينار تقريباً.