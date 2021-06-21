الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة التعمير والاستشارات الهندسية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 249.480 مليون جنيه إلى 299.376 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 49.896 مليون جنيه موزعة على عدد 3.564 مليون سهم بقيمة اسمية 14 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت، أن الزيادة تمول من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق في 11 مارس الماضي على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 49.896 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة في إفصاحها المرفق ببيان الرقابة المالية مبررات وأسباب التعديل، إلى الاحتفاظ بالسيولة لأستكمال انشاءات وأعمال البنية التحتية بمشروع ديار2 – القطعة 22 بمدينة 6 أكتوبر- بتكلفة استثمارية متوقعة خلال عام 2021 بمبلغ 53.125 مليون جنيه بالمرحلة الثانية.

وأوضحت أن هذا المبلغ سيتم تمويله جزئيا من خلال المبالغ النقدية المقابلة لمبلغ الزيادة المجانية المتوفرة بحسابات الشركة بالإضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

وذكرت أن إدارة الشركة قد قامت بالحصول على تسهيل من أحد البنوك المصرية بلغ المستخدم منه حتى 31 ديسمبر الماضي مبلغ 44.871 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة سوف تسمح بالاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لسداد الالتزامات المالية المستقبلية وكافة التسهيلات التي قد تمنح للشركة من خلال الدراسات التي تقوم بها الشركة مع المؤسسات المصرفية في المستقبل وهذا التعديل لا تأثير له على أصول الشركة والتزاماتها ولا على حقوق المساهمين.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.