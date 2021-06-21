البورصة ترفع مكاسبها الصباحية إلى 2.45% منتصف التعاملات والتجاري الدولي يقفز 3%

رنا ممدوح _ ارتفعت المكاسب الصباحية لمؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، محققا صعودا بنسبة 2.45%، متداولا عند مستوى 10038 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 3%، ليتداول عند مستوى 50.49 جنيه.

وقفز كلا من 70 EGX وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.39% و2.28% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 983.981 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 32.259 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل تراجع 16 بينما لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 10.971 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 41.895 مليون جنيه، مقابل 30.924 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.409 مليون جنيه، منها 4.231 مليون جنيه للأفراد، و3.178 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء وحققوا صافي بقيمة 3.561 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 4.097 مليون جنيه، مقابل 535.926 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 13.75 14.25 10.81 المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس 14.43 15.85 9.84 تنمية للاستثمار العقاري 3.56 3.91 9.83 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 32.8 36.01 9.79 سبيد ميديكال 2.22 2.41 8.56

الأسهم الأكثر انخفاضا