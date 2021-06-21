هبوط جماعي لمؤشرات أسواق المال الإماراتية.. و الخسائر تتجاوز 3 مليارات درهم

فهد حسين – واصلت أسواق المال الإماراتية أداءها السلبي، بهبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بنسبة 0.5% و0.1% على الترتيب، بخسائر سوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% إلى مستوى 6615.75 نقطة، بعد تداول 173.63 مليون سهما، بسيولة بلغت 1.19 مليار درهم.

وسجل المؤشر خسائر بقيمة 2.758 مليار درهم، بتراجع رأسماله السوقي إلى 940.83 مليار درهم بختام تداولات اليوم الاثنين، من 943.588 مليارا الجلسة السابقة.

وارتفع قطاعا الاتصالات والعقار فقط بنسبة 0.54% و0.18% على الترتيب، وسط تراجع بقية قطاعات السوق بقيادة البنوك والسلع الاستهلاكية اللذان هبطا بنسبة 1.11% لكلاهما.

وكان ارتفاع قطاع الاتصالات مدعوما بالأداء القوي لسهم مجموعة اتصالات الذي اغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 22.18 درهم للسهم، متأثرا بتأكيد مؤسسة موديز لتصنيفه الائتماني، فيما كان تراجع قطاع البنوك بضغط من هبوط أسهم بنك أبوظبي اﻷول و بنك ام القيوين الوطني والشارقة و بنك أبوظبي التجاري و مصرف أبوظبي اﻻسلامي.

وتصدر سهم “سوداتل” قائمة الرابحين صاعدا 3.39%، فيما جاء سهم بنك ام القيوين الوطني على رأس الخاسرين هابطا 8.38%.

واستحوذ سهم “بنك أبوظبي اﻷول” الذي هبط 1.2% على أعلى سيولة مسجلا 404.7 ملايين درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع أيضا 0.26% بعد تداول 69.36 مليون سهما من أسهمه.

وبوتيرة أقل، هبط مؤشر سوق دبي المالي إلى المنطقة الخضراء مرتفعا 0.1% إلى مستوى 2847.95 نقطة، مسجلا حجم تداولات بلغ 151.49 مليون سهما بسيولة بلغت 175.47 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفع العقارات والاستثمار والخدمات المالية والخدمات والتأمين بنسب 0.5 و0.02 و0.53 و0.04% على الترتيب، وسط هبوط مؤشرات النقل والبنوك والاتصالات والسلع واستقرار الصناعة.

وتكبد مؤشر سوق دبي المالي 352 مليون درهم خسائر سوقية، بانخفاض رأسماله السوقي إلى 391.872 مليار درهم من 392.224 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “تكافل الإمارات” قائمة الرابحين وعددهم 10 أسهم بصعوده 2.46% بالختام، فيما تصدر سهم “الإمارات للمرطبات” قائمة الخاسرين وعددهم 17 سهما بهبوطه 9.69%.

وكان سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.73% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 50.56 مليون درهم، كما تصدر سهم GFH المالية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات الذي بلغ 19.79 مليون سهما رغم هبوطه 0.13% بالختام.