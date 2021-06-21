عاجل.. تحالف تواصل هولدنجز وماتيرنيتي اند بيدياتريكس يعرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات بسعر 52 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من التحالف المكون من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشركة ماتيرنيتي اند بيدياتريكس هولدنج لشراء 74.08% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، والمكملة لنسبة 100%.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يستهدف شراء حتي عدد 10.574 مليون سهم بسعر نقدي يبلغ 52 جنيه للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وذكرت أن ذلك يأتي وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأعلنت أنه جاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

وكانت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة أودعت لدى هيئة الرقابة المالية، وفقا للبيان الصادر بتارخ 6 يونيو الجاري مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

الجدير بالذكر أن الرقابة المالية تلقت يوم 20 إبريل الماضي كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن قائمة الخاصة بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.

وتضمنت القائمة 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، والإسكندرية للاستثمار الطبية أو أي من شركاتها التابعة، وتحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشركة ماتيرنيتي اند بيدياتريكس هولدنج وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.

وانضم إليهم عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة، هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة– شركة إماراتية.