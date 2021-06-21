مارجينز للتطوير تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية والعلمين

بكر بهجت _ تعتزم مجموعة مارجينز للتطوير العقاري استثمار نحو 5 مليارات جنيه في مشروعات جديدة، في كلا من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وفق أشرف شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف شاهين خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن الشركة بدأت في التحرك للاستحواذ على أراضي جديدة بالمدينتين باعتبارهما الأكثر جذبا للشركات خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن الشركة تعتزم إقامة مشروعات بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية.

وتابع أن الشركة تعمل حاليا على مشروع “زيا” باستثمارات قيمتها مليار جنيه، بنشاط تجاري إداري طبي، لافتا إلى أن الشركة بدأت في أعمال الحفر بالمشروع وتخطط لتسليمه خلال عام 2023.

ولفت إلى أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر مربع ويضم 176 وحدة، ووقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة EFS الإماراتية لإدارة المشروع وتقديم أسس الحلول المستدامة.

وأوضح أن الشركة لديها نية لطرح مشروعين آخرين في العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.