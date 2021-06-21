عقد أول اجتماع لمجلس إدارة بنك القاهرة بتشكيله الجديد برئاسة طارق فايد

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إسلام فضل _ عقد بنك القاهرة أول اجتماع لمجلس إدارته بتشكيله الجديد برئاسة طارق فايد، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق إنجازات جديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجم ومكانة “بنك القاهرة” بالسوق المصرفي المصري.
وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار شمل التجديد لحازم حجازي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وكل من أمل عصمت، أشرف بكرى، هشام سند، وائل زيادة كأعضاء لمجلس الإدارة غير تنفيذيين وانضمام كل من ليلى مقدم وهشام هندي كأعضاء جدد.
كما تم تكريم كل من عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة ورامي البرعي وتامر وجيه أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذين وسهير سيد مدير عام أمين سر المجلس تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم الملحوظة وما نتج عنها من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي طوال فترة عضويتهم بالمجلس.
وكان بنك القاهرة حقق 20% نموًا بارباحه الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي لتصل مليار جنيه، من نحو 800 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك
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