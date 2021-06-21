مال وأعمال

إطلاق منصة رقمية خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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أعلنت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة، وتم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المعرض، لافتة إلى أن فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام تقوم على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للجمهور، عبر منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وفقا لفلسفة جديدة في أنشطة “الأون لاين” بناء على التجارب السابقة التى قدمتها الوزارة فى هذا المجال.

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وتفتتح الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو تحت شعار “في القراءة … حياة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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