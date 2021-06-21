- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة، وتم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة الإجراءات الاحترازية.
وأشارت إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المعرض، لافتة إلى أن فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام تقوم على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للجمهور، عبر منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وفقا لفلسفة جديدة في أنشطة “الأون لاين” بناء على التجارب السابقة التى قدمتها الوزارة فى هذا المجال.
وتفتتح الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو تحت شعار “في القراءة … حياة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق منصة رقمية خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.