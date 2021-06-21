مكتب حلمي وحمزة يعلن إتمام استحواذ بنكي الأهلي ومصر على أصول عقارية بمشروع مدينتي

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أعلن مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة – عن تقديمه المشورة القانونية إلى رواسي، وهي مشروع مشترك جديد بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر فيما يتعلق بالاستحواذ على الأصول العقارية في كومباوند مدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفى بسعر شراء يقرب من 9 مليارات جنيه.
وقال بيان المكتب، إن مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة قدم الدعم إلى رواسي فيما يتعلق باتفاقية تشغيل واستثمار طويلة الأجل مع مجموعة طلعت مصطفى لتشغيل تلك الأصول واستثمارها نيابة عن رواسي بعائد مضمون.
وقال محمد غنام – الشريك التنفيذي ورئيس قطاع المشروعات بمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما بيكر مكنزي القاهرة، إن هذه الصفقة الهامة تبرز خبرتها في مجال إجراء الهيكلة التمويلية والصفقات العقارية التي تواكب تطورات السوق.
وتابع: “من دواعي سعادتنا أننا تمكننا من إبرام هذه الصفقة بنجاح، حيث أنها من كبرى صفقات التمويل العقاري في مصر، مع الاستفادة من إمكاناتنا الهائلة في مجال التمويل العقاري وتمويل المشروعات.”
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