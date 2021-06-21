السوق السعودية تسترد قمة 10800 نقطة وسط ارتفاعات أسهم البنوك والتأمين

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الاثنين، رابحا 68.43 نقطة صعد بهم 0.63% إلى مستوى 10859.18 نقطة، بدعم من الأداء القوي لعدد 14 قطاعا بقيادة المرافق العامة والبنوك والتأمين والاتصالات.

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” عند مستوى إغلاق أمس الأحد بقيمة 9.710 تريليون ريال.

وانحسرت السيولة المتداولة هامشيا مسجلة 11.04 مليار ريال من 11.58 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 328.09 مليون سهما من 342.03 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وسيطر الأداء الإيجابي على 14 قطاعا في السوق، بقيادة الإعلام والترفيه الذي ارتفع 3.16%، كما ارتفعت قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات بنسب 1.28% و1.84% و0.57% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت 7 قطاعات بقيادة المرافق العامة، كما هبطت قطاعات إدارة وتطوير العقارات 0.12% والاستثمار والتمويل 0.27% والطاقة 0.07%.

وجاء سهم “الصقر للتأمين” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 111 سهما بصعوده 9.91% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “المتقدمة” قائمة الخاسرين وعددهم 72 سهما بهبوطه 2.1%.

وكان سهم “متطورة” الذي هبط إلى 58.3 ريال الأكثر نشاطا خلال الجلسة بسيولة بلغت 610.24 مليون ريال، فيما اقتنص سهم “الإعادة السعودية” أعلى حجم تداولات بعدد 13.97 مليون سهما ليرتفع سعره إلى 20.8 ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) رابحا 83.11 نقطة، ليصعد 0.36% إلى مستوى 23149.07 نقطة، بتداولات بلغت 20.98 مليون ريال.