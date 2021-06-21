مال وأعمال

إيديتا تشتري خط جديد لإنتاج المخبوزات بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن شراء خط جديد لإنتاج المخبوزات، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 135 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه من المقرر تركيب خط الإنتاج الجديد بمصنع E07، على أن يتم تشغيله خلال فبراير 2022.

CSR_2021

وتوقعت أن يثمر خط الإنتاج الجديد عن زيادة السعة الإنتاجية لقطاع لقطاع المخبوزات بمقدار 11 ألف طن سنويا والذي يمثل معدل نمو سنوي 20% لإجمالي القدرة الإنتاجية لدى القطاع.

وأضافت أن هذا سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على منتجات علامة مولتو مع تعزيز ريادتها بقطاع المخبوزات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيديتا تشتري خط جديد لإنتاج المخبوزات بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا