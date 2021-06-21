إيديتا تشتري خط جديد لإنتاج المخبوزات بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن شراء خط جديد لإنتاج المخبوزات، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 135 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه من المقرر تركيب خط الإنتاج الجديد بمصنع E07، على أن يتم تشغيله خلال فبراير 2022.

وتوقعت أن يثمر خط الإنتاج الجديد عن زيادة السعة الإنتاجية لقطاع لقطاع المخبوزات بمقدار 11 ألف طن سنويا والذي يمثل معدل نمو سنوي 20% لإجمالي القدرة الإنتاجية لدى القطاع.

وأضافت أن هذا سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على منتجات علامة مولتو مع تعزيز ريادتها بقطاع المخبوزات.