وزيرة الثقافة تستعرض خطة تنفيذ الأنشطة الثقافية في 7 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

أكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على وزارة الثقافة في تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة بالمسارح المتنقلة ومسرح المواجهة والتجوال، وذلك ضمن المبادرة.

وقالت: “فيما بالمسارح المتنقلة تم تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا في محافظات البحيرة، وأسيوط، وأسوان، استفاد منها أكثر من 5850 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021”.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 15 ليلة عرض في محافظات الأقصر، والمنيا، وقنا، من خلال مسرح المواجهة والتجوال، وهو ما اجتذب العديد من الجماهير داخل قصور الثقافة، والساحات بالقرى والنجوع، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، مؤكدة أن حضور هذه الفعاليات والانشطة بالمجان لجميع الحضور.

واستعرضت الوزيرة خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خطة استكمال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية المقترحة في 7 محافظات، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتناولت وزيرة الثقافة مقترح مشروع “كشك كتابك”، والذي يأتي أيضاً في إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وذلك سعياً لتوطين المعرفة في القرى التي سيتم تأهليها، من خلال توفير محتوى ثقافي يخاطب الشرائح العمرية المختلفة من أجل نشر الأفكار البناءة ومحاربة الأفكار المتطرفة وتصويب المفاهيم لدى الشباب، إلى جانب تكوين وعي أجيال الأطفال في هذه القرى.

كما تطرقت إلى الحديث عن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في ثلاثة مجالات هي: الثقافة، والفنون، والإبداع والابتكار، وتشمل فئتين عمريتين من سن 5 إلى 12 سنة، ومن 12 إلى 18 سنة، مشيرة إلى أنه تقدم للجائزة 4336 موهوبا من 27 محافظة.

وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم، الخطوات والبرامج التي تنفذها الوزارة للحفاظ على التراث والهوية، والتي من بينها مشروع “ذاكرة المدينة”، ويتضمن أربعة مشروعات، أولها “عاش هنا”، والذي يهدف إلى تكريم رموز الوطن من المبدعين والمفكرين والشهداء، من خلال تركيب لوحات على المنازل التي عاش بها هؤلاء المبدعين ووضع QRL على كل لوحة لربطها بموقع إلكتروني يحكي تاريخ كل شخصية من هذه الشخصيات المهمة، لافتة إلى أنه تم تركيب 430 لوحة لهذا المشروع.

بينما يستهدف المشروع الثاني، الذي يحمل مسمى ” حكاية شارع” إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الأعلام والشخصيات المرتبطة بأسماء شوارع العاصمة المصرية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع 110 لوحات تعريفية للمشروع.

إلى جانب ذلك، فهناك مشروع ثالث لتوثيق المباني التراثية، والذي يهدف إلى الحفاظ على المباني ذات القيمة الحضارية، حيث أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم تركيب 400 لوحة لهذا المشروع في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والإسكندرية، علاوة على المشروع الرابع وهو مشروع ذاكرة المدينة.. القيمة والتراث، لرصد التاريخ الاجتماعي والعمراني والمعماري للمناطق التراثية، حيث تم البدء بحي الزمالك، وجار العمل على منطقة جاردن سيتي، ثم يعقبه مناطق أخرى تباعا خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض اللقاء ما تقوم بها الوزارة فيما يخص برامج نشر الوعي الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الثقافية ومن أهمها الخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان، وتتمثل في مشروعات: ” ابدأ حلمك ” لاكتشاف المواهب، ومواهب مصر للأطفال، إضافة إلى مبادرة ” صنايعية مصر”، إلى جانب مدارس تعليم فنون السيرك، والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة رضا للفنون الشعبية.

وقالت إيناس عبد الدايم إن الوزارة تواصل برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفني، والارتقاء بحس التذوق الفني لدى الجماهير والتي تُسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وتشمل الأنشطة الفنية والمهرجانات الدولية ومعارض الفنون التشكيلية والمسابقات، والاحتفاء برموز الدولة المصرية.