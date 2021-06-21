- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود- الإمارات، لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية والمعتمد من الهيئة بتاريخ 9 يونيو الجاري.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن زيتا للاستثمار المحدودة رفعت سعر العرض ليصبح 6 جنيه للسهم بدلا من 5.48 جنيه للسهم.
وأضافت أنه جاري دراسة الطلب من قبل الهيئة، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود ( الإمارات) لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية، وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، بسعر 5.485 جنيه.
وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 90% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيتا الإماراتية ترفع سعر عرض الشراء الإجباري على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات إلى 6 جنيهات للسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.