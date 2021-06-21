زيتا الإماراتية ترفع سعر عرض الشراء الإجباري على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات إلى 6 جنيهات للسهم

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود- الإمارات، لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية والمعتمد من الهيئة بتاريخ 9 يونيو الجاري.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن زيتا للاستثمار المحدودة رفعت سعر العرض ليصبح 6 جنيه للسهم بدلا من 5.48 جنيه للسهم.

وأضافت أنه جاري دراسة الطلب من قبل الهيئة، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود ( الإمارات) لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية، وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، بسعر 5.485 جنيه.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 90% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.