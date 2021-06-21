هيئة الدواء المصرية تعلن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم الإثنين، عن تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

وتأتي هذه الخطوة إنطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات.

وقالت الهيئة إنها دأبت على العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل “التحدث، المشي ،التنفس، البلع”، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.