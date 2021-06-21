البورصة تقفز أعلى مستوى 10 آلاف نقطة بتداولات 1.8 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.69%، وأغلق عند مستوى 10061 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 3.49%، وأغلق عند مستوى 51.25 جنيه.

وبلغت أحجام التداولات على السهم 132.414 مليون جنيه بالتداول على 74.963 ألف عملية مقابل 168.582 مليون جنيه بختام جلسة الأمس.

وارتفع كلا من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.8% و1.89% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.784.661 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 58.217 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل تراجع 35 بينما لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.523 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 6.642 مليون جنيه، مقابل 3.118 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.641 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 44.721 مليون جنيه، مقابل 43.080 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.164 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 10.640 مليون جنيه، مقابل 5.476 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 81.57% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 10.82% والعرب على 7.61% بعد استبعاد الصفقات.

فيما سيطرت المؤسسات على 24.45% من تعاملات اليوم مقابل 75.54% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 13.75 14.6 13.53 تنمية للاستثمار العقاري 3.56 3.91 9.83 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 32.8 36.01 9.79 المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس 14.43 15.78 9.36 العربية للمحابس 1.667 1.812 8.7 سبيد ميديكال 2.22 2.41 8.56 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.41 2.6 7.88 رواد السياحة 37.69 40.52 7.51 المجموعة المصرية العقارية 5.17 5.54 7.16 اميرالد للاستثمار العقاري 4.64 4.94 6.47

الأسهم الأكثر انخفاضا