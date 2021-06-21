رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال يقلص حصته في أوراسكوم للاستثمار إلى 9.3%

رنا ممدوح _ قلص محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة من 10% إلى 9.3%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام ببيع عدد 32.250 مليون سهم من أسهم أوراسكوم للاستثمار مقابل 7.869 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 0.244 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة أو تي ام تي اكويزشن اس ايه ار ال تمتلك الحصة الأكبر بهيكل ملكية أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لإفصاح الشركة المنشور بتاريخ 1 يونيو الجاري، بنسبة 51.7%.، يليها محمود لاشين بنسبة 9.3%.