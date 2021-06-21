إكسون موبيل مصر تجدد التعاون مع وكيل سيارات بيجو

شاهندة إبراهيم – جددت شركة إكسون موبيل مصر، المتخصصة في تسويق المنتجات البترولية، التعاون مع شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل الحصري لسيارات بيجو في السوق المحلية.

ووفقًا لبيان الشركة، حضر مراسم التجديد كل من: المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، والمهندس أحمد الصادق، مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وخالد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة مانسكو أوتوموتيف، ولطفي منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق لمجموعة المنصور للسيارات، وجرانت فيتزباتريك، رئيس خدمات ما بعد البيع بمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب عدد آخر رفيع المستوى من مسئولي الشركتين.

وقال المهندس أحمد الصادق، مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر: “سعداء بتجديد التعاون مع مانسكو أوتوموتيف الوكيل الحصري لسيارات بيجو أحد العلامات التجارية الفرنسية البارزة في قطاع المركبات، ونتطلع لمواصلة تحقيق النجاحات معًا وتقديم أجود وأفضل المنتجات من الزيوت التي تليق بعملاء بيجو وكل عملائنا بمصر”.

وأضاف الصادق: “رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن شركة إكسون موبيل مصر واجهت هذه التحديات بالمزيد من النجاحات في زيوت الديزل والبنزين وتجديد العديد من العقود الناجحة في عام 2020 مع كبار مصنعي سيارات النقل والملاكي، كما قدمنا برنامج موبيلاوي أول برنامج للمستخدم النهائي للوقود ومحلات الزيوت، كما استثمرنا بالعام الماضي في تطوير وتجديد المحطات والتوسع في المحطات ومراكز الخدمة الجديدة التي تتناسب مع احتياجات عملائنا المختلفة بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع”.

وبموجب هذا التجديد تواصل إكسون موبيل مصر تزويد سيارات بيجو بجميع أنواع الزيوت الفائقة والموصي بها من أوتوموبيل بيجو العالمية كزيوت صالحة للعمل بالأجواء الحارة، حيث اعتمدت المجموعة الفرنسية البارزة لتصنيع سيارات “بيجو” Stellantis زيت موبيل Mobil 1 ESP وتوصي باستخدامه باعتباره “من أوائل الزيوت الصالحة للعمل في الأجواء الحارة وأقصي ظروف التشغيل”.

كما تضطلع بتقديم الدعم الفني لمنتجات الزيوت والشحوم للسيارات، من خلال تعريف العملاء بأهمية الزيوت والتكنولوجيا المتطورة التي تم استخدامها لإنتاجها وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء.

وأكد خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة بيجو مصر: “على مدار العامين الماضيين استطعنا تحقيق طفرة في حجم المبيعات، كما أطلقنا العديد من الموديلات الجديدة ومن ضمنها بيجو2008 و3008 و5008 و508 من خلال 30 مركز خدمة و صالة عرض في جميع أنحاء الجمهورية”.

وتابع: “نسعى دومًا أن تظل بيجو الاختيار الأول للمستهلك المصري، ولهذا قمنا بمد فترة الضمان على كل موديلات 2021 لخمس سنوات أو 150ألف كم، فضلًا عن إمكانية مد فترة الضمان للعملاء الحاليين الذين يسري عليهم الضمان حاليًا”.