وزير الري يصل جوبا في مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان

دوت الخليج – وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق له، إلى مدينة جوبا في مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو.

وقد كان في استقبال عبد العاطي، لدي وصوله، ماناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والسفير المصري الدكتور محمد قدح، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الزيارة “الهامة” تأتي تعبيرا عن “إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة جنوب السودان الشقيق”.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.

ومن جانبه، عبر مناوا بيتر عن سعادته بزيارة الدكتور عبد العاطي والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران: عبد العاطي وماناوا بيتر، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالي بدولة جنوب السودان، بالإضافة للاتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.