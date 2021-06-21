هواوي: 300 مليار دولار قيمة سوق تطبيقات الواقع المعزز بنهاية 2021

دوت الخليج- استعرضت شركة هواوي تكنولوجيز تقريرا رسميا عن فوائد ومزايا حلول وتكنولوجيات “الجيل الخامس” و”الواقع المعزز”، خلال “قمة عالم أفضل 2021” السنوية.

حضر القمة عدد من الضيوف البارزين، الذين شاركوا خبراتهم من خلال كلماتهم الافتتاحية، وعلى رأسهم: هي شنجيان، مدير مكتب ادارة الاتصالات في شنجن، ودافيد ماكوين، المدير التنفيذي للاستراتيجيات التحليلية، وهونج هي، المنتج التنفيذي لبرامج قناة شنجن التلفزيونية، ووي رونجزي، الرئيس التنفيذي لشركة RealMax، وهيروشي فوكودا، الرئيس التنفيذي لشركة Meleap Inc، وليانج جينهاو، ممثل HADO في الصين، وفو جي، المدير التنفيذي لمؤسسة شنجن للواقع المعزز.

وألقى بوب كاي، كبير مدراء التسويق في مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات كلمة عن “تحويل الأحلام إلى حقيقة” في مجال “الجيل الخامس” و”الواقع المُعزز”، قال فيها إن “حلول الجيل الخامس ستعمل من خلال تطبيقات الواقع المعزز، في الوقت الذي سيمثل فيه الواقع المُعزز إضافة إلى تكنولوجيات الجيل الخامس”.

وأعلن كاي عن إصدار تقرير “التطبيقات العملية للواقع المعزز”، والذي تقدم هواوي من خلاله الحقائق والتطبيقات العملية للواقع المعزز في مجالات الأجهزة، والشبكات، داعيا خبراء الصناعة إلى العمل معا من أجل تعزيز النظام البيئي للجيل الخامس والواقع المُعزز.

وتوقع تقرير شركة هواوي وصول قيمة سوق تطبيقات الواقع المعزز ما يعادل 300 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021.

وقال كاي: “في البداية سيشهد الواقع المعزز اعتمادا هائلًا في تطبيقات خمس صناعات وهم: التعليم، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتسوق، والسفر والملاحة، والألعاب، حيث يمكن للواقع المعزز أن يعمل على تحقيق التقارب بين العالمين الواقعي والرقمي مما يجعل الأحلام حقيقة”.

بدوره، قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس: “تعد تكنولوجيا الواقع المعزز الناشئة من أبرز معالم المستقبل، وتطبيق هذه التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية مثل التعليم سيعد نقلة حقيقية في العالم، خاصة في ضوء تفعيل التعليم الرقمي والسعي الدائم للاستفادة من أحدث التكنولوجيات لتحفيز المتعلمين وجعل عملية التعلم أكثر سهولة ومتعة وتشويقا وإثارة، على الرغم من التحديات المتزايدة والمتسارعة التي يشهدها العالم يوماً تلو الآخر.

وأضاف غنيمة أن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سيغير كثيرا من نظرة الطلاب إلى المدارس والجامعات وسيجعلهم حتماً يقبلون على الدراسة بشغف ومتعة منقطعي النظير.

وأكد غنيمة ثقته التامة في خبرة شركة هواوي تكنولوجيز الواسعة في جودة الحلول والتقنيات التي تقدمها والتي ستساهم بدورها في دفع عجلة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير التعليم وتوفير قيمة مضافة.

الواقع المعزز يجعل التواصل أكثر كفاءة

وقدمت هواوي، خلال القمة، شرحا تفصيليا عن كيفية توظيف والاستفادة من حلول الواقع المعزز، مشيرة إلى أنه نتيجة لفيروس كورونا المستجد تعذر على العملاء زيارة شركة هواوي، ولكن من خلال تطبيقات الواقع المعزز تمكنت هواوي من دعوة عملائها وشركائها من جميع أنحاء العالم للتعرف على أحدث الحلول والتكنولوجيات من خلال تطبيقات الواقع المعزز عبر الانترنت مما يجعل التواصل والاطلاع على أحدث التكنولوجيا مستمر وبكفاءة عالية.

وتستخدم هواوي تطبيقات الواقع المُعزز في تسليم المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس.

من جهته، قال محمد عكاشة، الشريك الإداري لصندوق استثمار Disruptech Ventures: “تدعم تكنولوجيات الجيل الخامس العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية على رأسها الحوسبة السحابية والواقع المُعزز وغيرها من التطبيقات التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

وأوضح بوب كاي كبير، مدراء التسويق في مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات، كيف تنتج هواوي تطبيقات الواقع المُعزز، حيث تستخدم Air Photo من هواوي خوارزميات فريدة لتحويل صورة ثنائية الأبعاد إلى نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، مما يبسط إلى حد كبير مفهوم الواقع المُعزز، بالإضافة إلى تقديم “محرك الواقع المُعزز” الذي يعمل بالتوافق مع الأجهزة المحمولة.

وأضاف كاي: أنه مع “محرك الواقع المعزز” يحتاج المطورون إلى كتابة 10 سطور فقط من التعليمات البرمجية لخلق وتطوير تطبيقات الواقع المعزز مما يزيد بشكل كبير من كفاءة تطوير تطبيقات.

وتابع: “إذا كنت تريد أن تسير بسرعة، اذهب بمفردك؛ إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا، لذلك فإن تطوير الواقع المُعزز يتطلب أن تعمل الصناعة بأكملها معًا لإنشاء سلسلة قيمة مضافة لتكنولوجيا الجيل الخامس والواقع المُعزز

وقال خالد البرماوي، الكاتب الصحفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر “تسير على الطريق الصحيح في تطبيق حلول الجيل الخامس خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية لما تمتلكه من بنية تحتية مناسبة ومجهزة لمثل هذه التطبيقات التي تجعلها على الخريطة العالمية حيث يشهد العالم حاليا تجربة متميزة تعزز التكامل بين حلول الجيل الخامس وتطبيقات الواقع المُعزز بما يثرى تجريه المستخدم”.

بدوره، أشار هي شنجيان، مدير مكتب إدارة الاتصالات في شنجن، إلى أن شنجن هي أول مدينة في العالم تتمتع بتغطية كاملة لشبكات 5G SA حيث يمكن اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمثلها الواقع المعزز عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الإنتاج الصناعي، والتجارة الإلكترونية، والعقارات، والديكور المنزلي، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم.