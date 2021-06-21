مباحثات مصرية يونانية موسعة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة

دوت الخليج – عقدت، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية.

حضر جلسة المباحثات: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير إسماعيل خيرت، سفير مصر لدى اليونان، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

ومن الجانب اليوناني: كونستانتينوس سكريكاس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، ونيكولاوس جاريليديس سفير اليونان لدى القاهرة.

وفي بداية المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق له في زيارته الرسمية الأولي لمصر، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين قيادتي وحكومتي وشعبي والبلدين.

وأعرب مدبولي عن تقديره لمستوى التعاون على الصعيدين الثنائي مع اليونان، والثلاثي مع اليونان وقبرص، كما أكد حرص مصر على الارتقاء بهذا التعاون.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لمواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتطلعها لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطلعها لتعزيز العلاقات على المستوي الثنائي لاسيما فيما يتعلق بتفعيل التعاون في مجال الطاقة، والربط الكهربائي عبر جزيرة “كريت”، والعمل مع الحكومة اليونانية لتصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأضاف أنه يتابع بصفة شخصية مع الوزراء المعنيين مقترحات وخطط التعاون في إطار “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفيما يخص مجال السياحة، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتوفير مناخ صحي آمن للسائحين، من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة، وتقديم أفضل خدمات للسائحين، داعيا الجانب اليوناني إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

من جانبه، تقدم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بالشكر للحكومة المصرية، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الثنائية، والتي تتطور وتقوى مع مرور الزمن.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الرؤي حول القضايا المختلفة والتحديات المشتركة.

وأشار إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع، لاسيما في مجالي: الاستثمار والسياحة.

وأشار إلى التجربة اليونانية الناجحة لمواجهة فيروس كورونا، وقرارها الأخير بالبدء في إصدار شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي، لاستعادة حركة السياحة الوافدة إليها في أعقاب الجائحة.

​وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أكد رئيس الوزراء اليوناني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في هذا المجال، وحرصه على اصطحاب وزير الطاقة والبيئة ضمن الوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الممكن مع مصر.

وأوضح، في هذا الشأن، خطة الحكومة اليونانية للتحول إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر على قائمة الدول التي تحرص اليونان علي التعاون معها في مجال الطاقة.

من جانبه، تحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الكهرباء الطاحنة التي شهدتها البلاد منذ سبعة أعوام “والتي لم تعالج الأزمة فقط، بل حققت فائضا لمصر من الطاقة الكهربية” ساعدها في تعزيز التعاون في مجالات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، منها: السودان، والعراق، والأردن وغيرها.

ونوه شاكر، في هذا الصدد، إلى أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة البترول على الانتهاء من دراسة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون مع اليونان في هذا الشأن.

وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتوقيع على اتفاقية تعاون طويلة الأمد في مجال الغاز، وأبدى استعداده لتلقي جميع التفاصيل الخاصة باحتياجات الجانب اليوناني في هذا الشأن.