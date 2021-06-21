تجديد اتفاقية الشراكة بين أورنچ مصر وعامر جروب

دوت الخليج – وقعت أورنچ مصر وعامر جروب اتفاقية تجديد الشراكة بينهما، والذي بدأ قبل 10 أعوام لـ”خدمة مصالح عملاء الشركتين وإتاحة إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات والعروض التسويقية الحصرية”.

ووفق بيان مجموعة عامر جروب، وقع العقد: هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر، ورياض محمد رفعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة.

كما شهد التوقيع: المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة بالإضافة إلى مسئولي الشركتين.

وتتضمن اتفاقية التجديد دعم وتزويد المشروعات العقارية والمنتجعات السياحية والمنشآت الترفيهية التابعة لمجموعة عامر بخدمات وحلول تكنولوجية وذكية متكاملة من “أورنچ مصر” بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات والـ Wi-Fi في جميع فنادق ومطاعم عامر جروب.

وتشمل الاتفاقية أيضا تقديم خدمات الدفع والتحصيل غير النقدي من خلال خدمة أورنچ كاش – Orange Cash بجميع المطاعم التابعة لمجموعة عامر بهدف دعم التحول الرقمي لخلق مجتمع لا نقدي الذي تسعى إليه الدولة، والذي يتفق مع استراتيجية أورنچ العالمية لخلق مجتمعات ذكية تسهل حياة الأفراد.

وستزود المشروعات بالحلول السحابية وخدمات الاستضافة وغيرها من خدمات القيمة المضافة بالإضافة إلى تعزيز شبكات أورنچ وخدماتها في جميع مشروعات عامر جروب.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر: “نرتبط مع عامر جروب بدافع واحد هو السبب في شراكتنا طويلة الأمد، وهو توفير أقصى قدر من الخدمات والمنتجات عالية الجودة لعملائنا سواء في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات التقنية الذكية، أو في تخصص عامر جروب بقطاع الترفيه والفنادق والعقارات”.

وتابع مهران: “استمرار الشراكة بين الكيانين على مدار 10 سنوات كاملة وتجديدها المستمر دليل واضح على ما حققته هذه الشراكة، ومؤشر على ترسخ العلاقة بين الشركتين وتقارب الرؤية والهدف الذي يتمثل بشكل نهائي في خدمة العميل وتوفير جميع متطلباته ورغباته “.

ومن جانبه، أكد رياض رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب، أن “الشراكة مع أورنچ مصر ممتدة منذ سنوات طويلة، وهم شركاء النجاح، وكان من الطبيعي أن نستمر مع كيان يجمع بين خدمات المحمول والخدمات الرقمية لضمان النجاح في هذا المجال بما يتماشى مع مشروعاتنا”.

وأضاف رفعت أن المجموعة عملت على تنويع مجالات أعمالها مثل بناء المنتجعات السياحية والسكنية والشقق الفندقية والمشروعات التجارية والإدارية والمطاعم وأندية الإجازات والمولات التجارية.

ولفت إلى أن المجموعة تتبع استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسي على الاستثمار والتطوير العقاري وتتوسع مشاريع عامر جروب في كل الأسواق التي تعمل بها.