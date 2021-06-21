مال وأعمال

وزارة قطاع الأعمال تطلق كتالوج جسور الإلكتروني لخدمة المصدرين والمنتجين

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بكر بهجت – أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، الكتالوج الإلكتروني “جسور”، للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن جسور سيكون له دور كبير في زيادة تواجد المنتجات المصرية بعدة أسواق، وسيخدم صغار المصدرين لتوصيل منتجاتهم.

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وأضاف أنه تمت إقامة 16 نقطة ارتكاز لخدمة نحو 32 دولة، سيتم البدء بنحو 6 نقاط ارتكاز في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن النقاط تتوزع على البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا.

وتابع أن هناك نقطتين أخرتين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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