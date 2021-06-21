- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت – أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، الكتالوج الإلكتروني “جسور”، للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن جسور سيكون له دور كبير في زيادة تواجد المنتجات المصرية بعدة أسواق، وسيخدم صغار المصدرين لتوصيل منتجاتهم.
وأضاف أنه تمت إقامة 16 نقطة ارتكاز لخدمة نحو 32 دولة، سيتم البدء بنحو 6 نقاط ارتكاز في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن النقاط تتوزع على البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا.
وتابع أن هناك نقطتين أخرتين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة قطاع الأعمال تطلق كتالوج جسور الإلكتروني لخدمة المصدرين والمنتجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.