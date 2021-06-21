وزير الاتصالات: خطة لحوكمة التجارة الإلكترونية وإقامة مركز لوجستي لخدمة المصنعين

بكر بهجت – قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرقمنة في جميع القطاعات أصبحت توجها ومطلبا للعديد من الجهات ولم يعد تنفيذه يتوقف على وزارة بعينها، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بصورة جلية خلال أزمة كورونا.

وأضاف طلعت، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإطلاق الكتالوج الإلكتروني”جسور” للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، أن التجارة الإلكترونية شهدت نموا كبيرا خلال العام الماضي من 14 إلى 17% وذلك نتيجة الطلب المتزايد عليها والذي فرضته الجائحة.

وتابع أن استغلال الطفرة الرقمية في رفع معدلات التجارة والتصدير سيكون له دور كبير في تيسير وصول المنتجات المصرية لجميع الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة واصلت خطواتها في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لحوكمة التجارة الإلكترونية بنا يعود بالنفع على القطاع التجاري، والاقتصاد ككل.

وأشار إلى أن الوزارة من خلال هيئة البريد عملت على إقامة مركز لوجستي في مطار القاهرة لتيسير وصول المنتجات من المصنع للمستهلك مباشرة، ما يزيد من القدرات التنافسية.