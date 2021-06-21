وفد ليبي يزور لقاهرة لبحث التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

دوت الخليج – استقبل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وفدا ليبيا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت المباحثات، استعراض استراتيجية ورؤية المصرية للاتصالات، والتي ترتكز على محورين رئيسيين: دولي، وهو العمل على أن تصبح مصر نقطة ارتكاز رقمية لحركة البيانات الدولية، ومحلي، وهو الوصول لأفضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

ووفق بيان للمصرية للاتصالات، فقد تبنت الشركة مفهوم “الهرم الرقمي” لتحقيق تلك الاستراتيجية، وتتمثل قاعدة هذا الهرم في البنية التحتية المتطورة وصولا إلى خدمات وتطبيقات تمكن المواطن المصري من الاستفادة الحقيقية لعمليات التحول الرقمي.

وشهد الاجتماع، الدور المحوري الذي تلعبه المصرية للاتصالات في عمليات التحول الرقمي وإحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة على جميع المستويات وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تتماشى مع خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والعالمي والتحول لمجتمع رقمي.

كما تضمن الاجتماع بحث الرؤى وتعزيز ودعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات البنية التحتية الرقمية، وشبكات التراسل، والشبكة الفقرية، وشبكات الألياف الضوئية للإتاحة، وشبكات أجهزة الإتاحة بتكنولوجيا الــ FTTH ومراكز البيانات ومجالات إدارة وتطوير الموارد البشرية بما في ذلك التدريب والتأهيل المهني، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية بما يدعم عمليات التطوير والتأهيل التي ينشدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي.

وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين على مر السنين، مضيفا أن تلك العلاقات تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة المستويات والاصعدة لتحقيق النهضة التي تستهدفها الحكومة والشعب الليبي.

وأضاف: “شرفنا بزيارة أشقائنا من الجانب الليبي، ونتطلع لتحقيق تعاون بناء اعتمادا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من إمكانيات فنية وخبرات بشرية تمتد لأكثر من 160 عاما”.

وأوضح أن المصرية للاتصالات تدعم جميع الجهود التى تبذلها الحكومة الليبية للنهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، وأن الشركة لن تدخر أي جهد في نقل الخبرات وتحقيق التعاون بين الجانبين خاصة في وقت باتت فيه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع رقمي والبنية الرئيسية لخطط التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، عن سعادته بزيارته للشركة المصرية للاتصالات، والاطلاع عن قرب على المشروعات التي تنفذها الشركة داخل سوق الاتصالات المصرية.

وأضاف أن تلك المباحثات تعد ركيزة وخطوة جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق الاستفادة من التجربة المصرية في عمليات التحول الرقمي بمؤسسات الدولة، وميكنة العمليات الخدمية الحكومية.