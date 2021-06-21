التعمير والإسكان يوقع بروتوكول تعاون لدعم مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

إسلام فضل – وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح البنك، في بيان اليوم الاثنين، أن الهدف من ذلك التعاون تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المخابز في جميع محافظات الجمهورية في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، للمساهمة في تكاليف إحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن للحفاظ على البيئة بديلا عن السولار.

وأضاف أن دعم البنك لمبادرة تحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي يأتي انطلاقًا من مساهماته المستمرة “كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمالا للعديد من المشروعات التي نفذها البنك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية”.

ووقع البروتوكول: الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.

وتستهدف هذه المبادرة تمويل ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية للتحول للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد 5625 مخبز.

وأكد حسن غانم دور القطاع المصرفي الإيجابي في دعم المشاريع القومية، وأن الجهاز المصرفي سيظل دائما شريكا فعالاً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري.