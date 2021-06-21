تصادم قطار بضائع بحافلتي ركاب بين التبين وحلوان.. ووفاة اثنين وإصابة 6 آخرين

دوت الخليج – أعلنت هيئة سكك حديد مصر اصطدام قطار بضائع محمل بالرخام بحافلتي ركاب (2 ميني باص) متوقفتين في منطقة سكنية على خط (التبين – العباسية)، عند المسافة بين التبين وحلوان.

وذكرت الهيئة، في بيان مساء اليوم، “أنه في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم.. أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط (التبين/ العباسية) في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية”.

وأضاف البيان أن “سيارتي الميني باص كانتا على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات”.

وأوضح أن سائق القطار حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان – محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان).

ولفت إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

كما أكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم.