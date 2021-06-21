عاصم الجزار: مبادرة سكن لكل المصريين على أجندة أولويات الرئيس السيسي

دوت الخليج – أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهند أمين غنيم رئيس، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وخلال الجولة تابع الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذهـا بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل: أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبد الناصر، الذي يربط التجمعين الخامس بالثالث بمنطقة الامتداد وصولا لمحور محمد بن زايد المؤدي للعاصمة الادارية الجديدة، ويتم الآن توسعة وتطوير المحور ليكون بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبي.

وتوجه الوزير، ومرافقوه، لمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث بدأ العمل الآن فى المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بعدد 222 عمارة بإجمالي 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها للمواطنين قريبا.

وكلف الوزير بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار المنطقة الصناعية حيث تشمل المنطقة 908 مصانع صناعات صغيرة، و72 مصنعا بمساحات متوسطة و420 مصنع صناعات كبيرة.

وشدد الجزار على ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمنطقة، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وفي نفس الوقت متابعة أصحاب المصانع بهدف القضاء على أي مخالفات تتم حفاظا على المال العام وطابع المنطقة.

وتابع وزير الإسكان أعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتي تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لحل مشاكل مدينة القاهرة الجديدة لمنظومة الصرف، وتبلغ أقطار تلك الخطوط (من 800 مم – 1800 مم) ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الاول ونقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده .

وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الاول.

وتابع الدكتور عاصم الجزار أعمال التطوير الجارية بالتجمع الاول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو وجار العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق، حتى التسعين الشمالي حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الاول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل.

كما تفقد الجزار أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس وأعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس حتى التسعين الشمالي.

واختتم الجزار الزيارة بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.500 كم من طريق الدائري حتى مصطفى كامل، وكذلك أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم

ووجه بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الانجاز، وتنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.