اعتماد لائحة التصوير التجاري بالمتحف القومي للحضارة المصرية

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دوت الخليج – عقد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، بمقر المتحف بالفسطاط.
وخلال الاجتماع، جرى اعتماد اللائحة الخاصة بالتصوير التجاري بهيئة المتحف، والتي تضمنت تصوير البرامج الحوارية والأفلام التسجيلة والوثائقية والسينمائية والإعلانية.
وأكد الاجتماع استمرار تطبيق الإعفاء على الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف عدا يومي الجمعة والسبت، وهم: ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري، والصحفيين المصريين والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وأبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء، وطلبة كليات الآثار والسياحة والفنادق قسم إرشاد، والآداب أقسام التاريخ والحضارة و الاثار، والهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث و إدارة المواقع وعلوم المتاحف.
كما تشمل الفئات المعفاة: أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق 60 عاما وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق، والأطفال حتى سن 6 سنوات جميع أيام الأسبوع، والسفراء وحرمهم بالإضافة إلى أطقم الجيش الأبيض والتمريض بحد أقصى 3 مرافقين حتى نهاية عام 2021.
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