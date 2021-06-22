وزير الاتصالات: افتتاح المرحلة الأولى بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية قريبا

دوت الخليج – أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل على بناء شراكات تكنولوجية مع الدول الإفريقية تساهم في تعزيز قدرة القارة تنافسيا وبناء اقتصاد رقمى قوي.

وأشار الوزير إلى سعي مصر لفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وإتاحة التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول العربية والإفريقية في مجال تطبيق التكنولوجيات الرقمية.

ونوه إلى شراكات تم تطويرها حاليا مع العراق والسودان وليبيا الأمر الذي يمثل فرص أعمال حقيقية وواعدة للشركات المصرية للتوسع في أسواق جديدة وتقديم خبراتها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى تشبيكي للشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا، تنظمه جمعية اتصال.

وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى مبادرة “فرصتنا .. رقمية” لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين، والتي تهدف إلى تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لتنفذ من خلال هذه الشركات.

ونوه إلى إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجري حاليا التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.

وتحدث الدكتور عمرو طلعت عن سعي مصر لتطويع التكنولوجيات البازغة للمساهمة في حل التحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار إلى جهود الوزارة للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التحول الرقمي وإيجاد حلول فاعلة لخدمة قطاعات الدولة مع إيلاء أهمية خاصة في المرحلة الحالية لبناء تطبيقات فى مجالات الزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادي والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.

وفي كلمته، أشار وزير الاتصالات إلى الجهد المبذول لخلق مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة التي يتم إنشائها وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها قريبا؛ لتكون صرحا تكنولوجيا عملاقا يحتضن جميع عناصر مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحوث والتطوير والتدريب التقني وكذلك الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية.

وأثنى الوزير على إقامة هذا الملتقى، والذي وصفه بأنه بمثابة جسر للتواصل والتشبيك بين الشركات المحلية والإفريقية والعالمية العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الخبرات وإقامة شراكات بناءة فى ظل تنامي الطلب على التكنولوجيات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية للمجتمعات والدول لتسريع خطواتها في رحلتها نحو بناء اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة.

شارك في الجلسة الافتتاحية: الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية، وسفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة إيلمارس بريديكس، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والنائب حسنين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة شركة ACT، وكبير مستشاري الاستثمار بهيئة تنمية الصادرات بدولة إستونيا.

كما شارك في الملتقى 150 من ممثلي وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، والكاميرون، وكينيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وفنلندا، وألمانيا، وأوكرانيا، ولاتفيا، ومقدونيا، ورومانيا، وأستراليا، وسيريلانكا، وتايوان، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر الذي يمثل الشركات العاملة بالقطاع.