- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – عوض الذهب اليوم الاثنين بعض خسائره التي مني بها أثناء أكبر تراجع أسبوعي له من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، إذ ساعد توقف في ارتفاع الدولار على استعادة المعدن الأصفر جاذبيته.
وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1783.50 دولار للأوقية.
وهبطت أسعار الذهب 6% ما يُعادل 113 دولارا للأوقية، الأسبوع الماضي بعدما أشار الفدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ قريبا تقليص مشترياته من الأصول وقد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023.
لكن مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، مما دفع المستثمرين إلى التحول إلى الذهب، الذي هبط لسادس جلسة على التوالي قبل أن يرتفع الاثنين.
وارتفع أيضا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وهو ما يزيد تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1052.92 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم حوالي 5% إلى 2587.90 دولار، بعد أن هبط 11% الأسبوع الماضي.
وزادت الفضة 0.5% إلى 25.92 دولار للأوقية بعد أن سجلت أكبر خسارة أسبوعية في نحو تسعة أشهر الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتعافى بعد عمليات بيع مكثفة مع تراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.