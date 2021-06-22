مال وأعمال

الذهب يتعافى بعد عمليات بيع مكثفة مع تراجع الدولار

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وكالات – عوض الذهب اليوم الاثنين بعض خسائره التي مني بها أثناء أكبر تراجع أسبوعي له من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، إذ ساعد توقف في ارتفاع الدولار على استعادة المعدن الأصفر جاذبيته.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1783.50 دولار للأوقية.

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وهبطت أسعار الذهب 6% ما يُعادل 113 دولارا للأوقية، الأسبوع الماضي بعدما أشار الفدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ قريبا تقليص مشترياته من الأصول وقد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023.

لكن مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، مما دفع المستثمرين إلى التحول إلى الذهب، الذي هبط لسادس جلسة على التوالي قبل أن يرتفع الاثنين.

وارتفع أيضا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وهو ما يزيد تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1052.92 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم حوالي 5% إلى 2587.90 دولار، بعد أن هبط 11% الأسبوع الماضي.

وزادت الفضة 0.5% إلى 25.92 دولار للأوقية بعد أن سجلت أكبر خسارة أسبوعية في نحو تسعة أشهر الأسبوع الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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