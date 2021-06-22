رئيس الفيدرالي الأمريكي: تحسن متواصل في الاقتصاد وزيادة ملحوظة بالتضخم

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وكالات – قال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في إفادة مكتوبة سيدلي بها في جلسة استماع بالكونجرس اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة يواصل إظهار “تحسن متواصل” من تداعيات جائحة فيروس كورونا بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم “زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية”.
ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي المصري الأمريكي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار.
وفي تعليقاته، التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت متأخر بعد ظهر اليوم ، قال باول إنه يعتبر أن القفزة الحالية في التضخم من المرجح أن تتلاشى.
وعبًر مجددا عن قلقه من أن التعافي الاقتصادي ما زال غير متجانس.
وقال باول “نحن في مجلس الاحتياطي الاتحادي نبذل كل ما في وسعنا لدعم الاقتصاد لأطول فترة لازمة لإتمام التعافي”.
وأضاف أنه يشعر بأن مكاسب الوظائف “يجب أن تتسارع في الأشهر المقبلة” بينما يستمر التقدم في تطعيمات فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد.
وقال أيضا إن “الجائحة ما زالت تشكل مخاطر.”
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