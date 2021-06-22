الصين تطلق أول عقود خيارية للنفط الخام للمتعاملين الأجانب

وكالات – أطلقت الصين يوم الاثنين أول عقود خيارية للنفط الخام مفتوحة أمام المتعاملين الأجانب في سوق شنجهاي الدولية للطاقة.

ووصول ثاني عقود خيارية متاحة للمستثمرين الأجانب يأتي في أعقاب إطلاق عقود خيارية لزيت النخيل في بورصة داليان للسلع يوم الجمعة الماضية، وفي إطار مساعي الصين لزيادة نفوذها على الأسعار العالمية للسلع الأولية.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، وأطلقت عقودها الآجلة للنفط الخام في مارس 2018 .