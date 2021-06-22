بيتكوين تسجل نزوحا للتدفقات بقيمة 89 مليون دولار في أسبوع

وكالات _ أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة بيتكوين شهدت نزوحا لتدفقات رؤوس الأموال لسادس أسبوع على التوالي مع تضررها من حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة أثارت فزعا لدى المستثمرين.

وأشارت البيانات إلى أن بيتكوين سجلت نزوحا لتدفقات بقيمة 89 مليون دولار على مدار الأسبوع الماضي، ومنذ بداية العام بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات النازحة من بتكوين 487 مليون دولار.

وقالت كوين شيرز إن قطاع العملات المشفرة ككل سجل ثالث أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات بقيمة بلغت 79 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة نزوح منذ فبراير 2018 .

ومنذ بداية يونيو الجاري بلغ صافي التدفقات النازحة بلغ 210.5 مليون دولار.

وسجلت بيتكوين الاثنين 21 يونيو أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 31 ألف و700 دولار متضررة من توسيع حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة.

وخسرت بيتكوين أكثر من 20% من قيمتها في الأيام الستة الماضية، وهي الآن منخفضة بأكثر من النصف عن ذروتها التي سجلتها في أبريل الماضي والتي بلغت حوالي 65 ألف دولار.