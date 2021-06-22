ميبل إنفست تعلن تأجيل تنفيذ صفقة الاستحواذ على داماك العقارية

العربية نت _ أعنت شركة “ميبل إنفست” تأجيل تنفيذ عرض الاستحواذ الجزئي على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، حتى تستكمل دراسة بعض الوقائع المتعلقة بالصفقة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إنه “بالإشارة إلى الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بتاريخ 9 يونيو 2021، عن نية استحواذ شركة ميبل إنفست على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، ونظراً لقيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك إلى حين استكمال الدراسة”.

وكانت “ميبل إنفست”‬⁩ المملوكة لحسين السجواني، عرضت شراء كامل أسهم ⁧‫شركة “داماك العقارية” ومقرها دبي،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من “داماك”، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.

العرض الذي تم تقديمه من خلال شركة Maple Invest بسعر درهم و30 فلسا للسهم.

يذكر أن Maple Invest تملك بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 88% من داماك العقارية.

وأعلنت شركة “داماك العقارية” اتخاذها عدة إجراءات للحفاظ على حقوق الأقلية من المساهمين وضمان المعاملة العادلة لهم، حيث قامت بتعيين مقيم مستقل ومستشار مالي مستقل لإعانة أعضاء مجلس إدارتها في تقييم مدى إنصاف عرض الاستحواذ المقدم من “ميبل إنفست” من الناحية المالية من منظور المساهمين بما فيهم الأقلية.