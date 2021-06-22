التموين: حل مشكلة توريد محصول البنجر في بعض المحافظات

اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، مع رؤساء شركات السكر من البنجر “شركة السكر والصناعات التكاملية، الدلتا، الدقهلية، الفيوم، الشرقية وكذا المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر”، اليوم الثلاثاء، لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة، وذلك لحل مشكلة توريد محصول البنجر في بعض المحافظات وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر، والتنسيق المشترك بين كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة.

وأكد المصيلحي، أن يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول وكذلك حتى لا يتعرض المزارعون للخسائر، وسيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الإنتاجية للمصانع ، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول إلى مصانع شركات بنجر السكر.

وتم الاتفاق على توزيع الكميات المطلوب استلامها على شركات البنجر وذلك على النحو التالي شركة الدلتا 200 ألف طن بنجر وشركة الدقهلية 150 ألف طن بنجر وشركة الفيوم 50 ألف طن بنجر وشركة الشرقية للسكر 200 ألف طن بنجر وشركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن بنجر، وذلك بإجمالي كميات 650 ألف طن، وسوف يبدأ العمل من يوم 25 يونيو 2021 حتى منتصف أغسطس 2021.